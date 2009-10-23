СБУ передала ПАРЄ матеріали кримінальної справ про Голодомор
Отримано беззаперечні докази злочинів проти людства
Київ. 23 жовтня. УНІАН. Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО передав доповідачу Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з проблематики Голодомору та масового голоду на терені колишнього СРСР, віце-президенту ПАРЄ Мевлюту ЧАВУШОГЛУ результати розслідування кримінальної справи за фактом вчинення Геноциду в Україні у 1932-1933 роках, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.442 «Геноцид» Кримінального кодексу України.
Як повідомили УНІАН у прес-центр СБУ, інформацію передано на виконання доручень Президента України Віктора ЮЩЕНКА та з дозволу слідчого у справі.
Зокрема, В.НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував, що українським слідством встановлено штучне створення Голодомору з використанням таких механізмів, як ізоляція території України спеціальними озброєними військовими загонами; занесення районів та населених пунктів на «чорні дошки», блокування їх військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, повне вилучення продуктів харчування і насіннєвих запасів, заборона торгівлі; обмеження вільного пересування селян з метою пошуку продовольства за межі України.
Голова СБУ повідомив, що у ході досудового слідства отримано беззаперечні докази вчинення вищим керівництвом СРСР злочину проти людяності. Вчинення Геноциду в Україні у 1932-1933 роках підтверджується 3685 таємними радянськими документами, у тому числі за підписом Й.Сталіна; 3219 книгами реєстрації актів про смерть від голоду у 1932-1933 роках; показаннями понад тисячі свідків та потерпілих від злочинних дій тоталітарного режиму; 933 масовими захороненнями жертв Геноциду; доповідями італійських консульств у Харкові, Києві, Одесі, Ленінграді та посольства у Москві за 1932-1935 роки про масове вбивство голодом українців, яке організував радянський уряд; повідомленнями консульського представництва Німеччини в м. Києві про штучний голод тощо.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив також, що з метою зібрання доказів Геноциду українців в інших країнах світу, дотримуючись норм міжнародного права, слідчими Служби безпеки України надіслані клопотання про надання правової допомоги до правоохоронних органів РФ, Білорусі, Казахстану, Молдови, Італії, США, Німеччини, Австрії та Польщі.