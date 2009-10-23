СБУ передала ПАРЄ матеріали кримінальної справ про Голодомор

Київ. 23 жовтня. УНІАН. Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО передав доповідачу Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з проблематики Голодомору та масового голоду на терені колишнього СРСР, віце-президенту ПАРЄ Мевлюту ЧАВУШОГЛУ результати розслідування кримінальної справи за фактом вчинення Геноциду в Україні у 1932-1933 роках, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.442 «Геноцид» Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-центр СБУ, інформацію передано на виконання доручень Президента України Віктора ЮЩЕНКА та з дозволу слідчого у справі.

Зокрема, В.НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував, що українським слідством встановлено штучне створення Голодомору з використанням таких механізмів, як ізоляція території України спеціальними озброєними військовими загонами; занесення районів та населених пунктів на «чорні дошки», блокування їх військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, повне вилучення продуктів харчування і насіннєвих запасів, заборона торгівлі; обмеження вільного пересування селян з метою пошуку продовольства за межі України.

Голова СБУ повідомив, що у ході досудового слідства отримано беззаперечні докази вчинення вищим керівництвом СРСР злочину проти людяності. Вчинення Геноциду в Україні у 1932-1933 роках підтверджується 3685 таємними радянськими документами, у тому числі за підписом Й.Сталіна; 3219 книгами реєстрації актів про смерть від голоду у 1932-1933 роках; показаннями понад тисячі свідків та потерпілих від злочинних дій тоталітарного режиму; 933 масовими захороненнями жертв Геноциду; доповідями італійських консульств у Харкові, Києві, Одесі, Ленінграді та посольства у Москві за 1932-1935 роки про масове вбивство голодом українців, яке організував радянський уряд; повідомленнями консульського представництва Німеччини в м. Києві про штучний голод тощо.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив також, що з метою зібрання доказів Геноциду українців в інших країнах світу, дотримуючись норм міжнародного права, слідчими Служби безпеки України надіслані клопотання про надання правової допомоги до правоохоронних органів РФ, Білорусі, Казахстану, Молдови, Італії, США, Німеччини, Австрії та Польщі.