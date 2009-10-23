Президенти України і Польщі зустрінуться до кінця року

Варшава. 22 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, які востаннє проводили переговори у Варшаві у вересні цього року, планують зустрітись до кінця поточного року.

Як повідомив кореспонденту УНІАН у Польщі заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, президенти планують обговорити найактуальніші питання двосторонньої співпраці та продовжити процес історичного примирення між українцями та поляками.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА. президенти планують спільно відкрити пам’ятник загиблим українцям у селищі Сагринь у Польщі, а також аналогічний - загиблим полякам у Волинській області.

«Скоріше за все, буде зустріч з тим, щоб відкрити пам’ятні знаки як на території Польщі, так і на території України», - сказав український дипломат.

Заступник міністра відзначив, що на початку листопада у Варшаві відбудеться консультаційна рада, під час якої планується узгодити дату та формат майбутньої зустрічі президентів.

К.ЄЛІСЄЄВ наголосив, що президенти під час зустрічі планують обговорити також питання євроатлантичної інтеграції, проект Одеса-Броди-Плоцьк і підготовку до Євро-2012.

Крім цього, актуальними є питання подолання наслідків економічної кризи, потреб української громади у Польщі та польської в Україні, а також створення українсько-польського університету.

«Діалог між президентами не обмежується нашою історичною спадщиною», - зауважив К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Президент України В.Ющенко під час візиту до Польщі підписав Дорожню карту співпраці між державами на 2009-2010 роки.

У ході візиту він також планував спільно з Л.КАЧИНСЬКИМ відкрити пам’ятник убитим польською Армією Крайовою у 1944 році українцям.

За даними Gazeta Wyborcza, Президент Польщі відмовився від відкриття пам’ятного хреста у Сагрині, оскільки не хотів „наражатись” на критику „занадто проукраїнської політики” від частини своїх потенційних виборців, які могли б відмовитись від його підтримки під час виборів Президента Польщі у 2010 році.

За даними польської газети Rzeczpospolita, Л.КАЧИНСЬКИЙ відмовився від участі у відкритті хреста під впливом своїх радників, які переконували, що відкриття у 2006 році пам’ятника загиблим українцям у селі Павлокома „вистачить” для процесу примирення поляків з українцями.

10 березня 1944 року підрозділ польської Армії Крайової спалив українське село Сагринь, яке знаходиться на сході нинішньої Польщі.

У березні 2009 року у цьому селі було встановлено пам’ятний хрест, на якому написано „Жертвам братовбивчої боротьби”, а також плити із 650 іменами загиблих.