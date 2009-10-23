Правозахисники вимагають від ЄС зберегти ембарго на зброю до Узбекистану

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає ЄС не знімати ембарго на постачання зброї до Узбекистану до розслідування подій в Андижані у травні 2005 року.

Як повідомили власному кореспонденту у прес-службі організації, про це йдеться у її листі на ім’я міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

“Якщо ембарго на постачання зброї буде скасовано без проведення розслідування, ЄС виглядатиме посміховиськом, а єдина форма міжнародного тиску на Узбекистан буде втрачена”, - заявила з цього приводу виконуючий обов’язки директора Європейського офісу Amnesty International Наталія АЛОНСО.

У своєму листі організація наголошує, що тиск на Узбекистан необхідний не лише для того, щоб добитися справедливості, але й тому, що десятки правозахисників та журналістів і досі переслідуються у країні, при цьому ці переслідування пов’язані з подіями в Андижані.

“Питання Андижану – це не питання минулого, воно напряму пов’язане з великою кількістю того, що відбувається в Узбекистані сьогодні”, - зазначає Н.АЛОНСО.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня дипломати в Брюсселі погодили проект рішення Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин, яким передбачається скасування ембарго на постачання зброї до Узбекистану “з метою заохочення влади Узбекистану до подальших значних кроків для посилення верховенства права та захисту прав людини”.

Відповідно до правил процедури ЄС, чинне ембарго на постачання зброї та військової техніки до Узбекистану спливає 27 листопада. Ембарго було запроваджено у 2005 році після кривавих сутичок в Андижані, в яких загинуло щонайменше 187 осіб. Тоді поліція розігнала мітинг протесту проти репресивної політики уряду та бідності в країні.

Засідання Ради міністрів відбудеться 26-27 жовтня в Люксембургу.