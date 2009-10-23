МЗС хоче бачити в новій стратегії НАТО гарантії безпеки України

Варшава. 23 жовтня. УНІАН. Україна добиватиметься включення в стратегічну концепцію найбільшого оборонного блоку світу НАТО гарантій для своєї безпеки, а також збереження політики «відкритих дверей» для країн, які сьогодні не входять в об’єднання.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Політика відкритих дверей повинна залишатися незмінною», - заявив він.

Український дипломат зауважив, що 46-мільйонна Україна, котра в 90-их роках минулого сторіччя відмовилася від ядерної зброї, досі не має чітких гарантій безпеки, і це необхідно змінити.

«По суті ми є чи не єдиною великою європейською державою, яка не є членом НАТО й не охоплюється відомою 5 статтею (згідно з цієї статтею напад на одну із держав Альянсу трактується нападом на усіх членів організації – УНІАН)», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ відзначив, що нова концепція, яка має бути оприлюднена наприкінці наступного року, визначить розвиток НАТО на 10 років уперед, й тому дуже важливо записати в ній важливі для України тези.

Український дипломат також сказав, що МЗС планує добиватися поставлених цілей через співпрацю із секретаріатом НАТО, безпосередньо державами-членами об’єднання та «групу мудреців», яка працює над стратегічною концепцією.

Крім цього, за його словами, планується вести роботу із громадянами країн-членів об’єднання через дипломатичні представництва України, аби донести до їх відома українську позицію щодо цього.

Довідка УНІАН. К.ЄЛІСЄЄВ провів 22 листопада у Варшаві зустріч з колишнім міністром закордонних справ Адамом РОТФЕЛЬДОМ, котрий входить в так звану «групу мудреців» на чолі з колишнім держсекретарем США Мадлейн ОЛБРАЙТ, які розробляють стратегічну концепцію НАТО.