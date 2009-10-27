В Європарламенті критикують рішення скасувати ембарго на зброю для Узбекистану

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Голова підкомітету з питань прав людини Європарламенту Рейді ХАУТАЛА (група “зелених”, Фінляндія) критикує рішення Ради міністрів ЄС про скасування ембарго на продаж зброї Узбекистану.

Про це йдеться у її коментарі, текст якого передано УНІАН.

Х.ХАУТАЛА зазначила, що це рішення “завдало удару” по всій політиці ЄС в області прав людини.

Депутат зазначила, що рішення міністрів було схвалено, незважаючи на постійну відмову влади Узбекистану дозволити проведення незалежного міжнародного розслідування подій, що сталися в Андижані у травні 2005 року, коли в результаті сутичок поліції з мирною демонстрацією загинуло щонайменше 187 осіб.

“Сьогодні узбецький режим залишається однією з найгірших диктатур у світі з гнітючими рекордами в області прав людини”, - наголосила депутат.

Вона висловила жаль з приводу того, що швецька делегація була однією з небагатьох, хто висловлювався проти скасування санкцій, але не змогла зупинити “цей неправильний сигнал, що його надіслано Узбекистану”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС скасувала ембарго на постачання зброї до Узбекистану з “метою заохочення влади Узбекистану до подальших значних кроків для посилення верховенства права та захисту прав людини”. Разом з тим, у висновках Ради міністрів міститься стурбованість ситуацією із захистом прав людини в країні.

Ембарго на постачання зброї до Узбекистану було запроваджено у 2005 році після кривавих сутичок в Андижані, в яких загинуло щонайменше 187 осіб. Тоді поліція розігнала мітинг протесту проти репресивної політики уряду та бідності в країні.