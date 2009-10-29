Іспанія, Бельгія та Угорщина узгодять пріоритети головування в ЄС

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Іспанія, Бельгія та Угорщина координуватимуть свої дії у головуванні в ЄС протягом 18-ти місяців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністри цих країн Хосе Луї Родрігес САПАТЕРО Герман Ван РОМПЕЙ та Гордон БАЙНАЙ.

“Як вам відомо, робота президентств в тріо передбачена Лісабонською угодою, і ми вирішили розпочати роботу таким чином навіть трохи раніше, ніж Лісабонська угода набере чинності”, - заявив з цього приводу Х.САПАТЕРО.

Він зазначив, що перед трьома президентствами стоять дуже важливі завдання, серед яких не лише інституційні зміни в ЄС, але й подолання економічної кризи, боротьба з кліматичними змінами тощо.

У свою чергу прем’єр-міністр Бельгії зазначив, що ці три країни мають всі можливості ефективно працювати разом під час головування в ЄС.

“Це значний внесок у баланс ЄС, по-перше, з географічної точки, оскільки ми об’єднуємо країни від півдня через центр до сходу Європи, з політичної та культурної точки зору, а також з історичної точки зори: історія об’єднувала нас на короткий період часу під час володарювання Габсбургів кілька століть тому”, - заявив Г. Ван РОМПЕЙ.

Він також висловив переконання в тому, що Європа тільки об’єднаними зусиллями може вирішити багато сучасних викликів і, передусім, вийти з фінансової та економічної кризи.

Прем’єр-міністр Угорщини зазначив, що на Європу очікує новий етап у розвитку, пов’язаний цього разу не з розширенням ЄС, а з початком роботи за новими правилами після того, як Лісабонська угода буде ратифікована.

Г.БАЙНАЙ також наголосив на тому, що одним з найважливіших завдань для ЄС протягом найближчих 18 місяців стане подолання економічної кризи.

“І саме під час наших президентств буде вирішувати, коли і як починати програму виходу з кризи, як координувати зусилля. І це вимагатиме більш тісної співпраці в Європі та за її межами”, - сказав він.

Прем’єр-міністри трьох країн також представили спільний логотип для свого головування, який складається з двох прописних літер “eu”, виконаних у кольорах національних прапорів: червоний-жовтий-червоний для Іспанії, чорний-жовтий-червоний для Бельгії та червоний-білій-зелений для Угорщини. В правому верхньому куту над цими літерами розташовується напис “trio.es” для Іспанії, “trio.be” для Бельгії та “trio.hu” для Угорщини, який водночас вказує на адресу сайта головувань цих країн в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, відповідно з Лісабонською угодою, система головування в ЄС дещо змінюється, і три країни, що головуватимуть поспіль, координуватимуть свої пріоритети та свої дії.

На сьогодні Лісабонську угоду схвалили всі країни-члени ЄС крім Чехії.