В ЄС не очікують проривів у переговорах з Україною до виборів

Брюссель. 13 листопада. УНІАН. Швецьке головування в ЄС не очікує прориву в узгодженні торгівельної частини нової угоди з Україною до виборів.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело зі швецького головування в ЄС.

“Переговори про угоду про асоціацію проходять достатньо гарно”, - сказав співрозмовник агентства.

“Водночас, скажу відверто, що ситуація на сьогодні не така, щоб очікувати на гарячу активність України, враховуючи президентські вибори, і ми не очікуємо якогось серйозного прориву в торгівельній угоді”, - додав дипломат.

Він також повідомив, що в ході засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС, яке відбудеться 16-17 листопада в Брюсселі, міністри обговорять питання співпраці з Україною, зокрема, в контексті підготовки до саміту Україна-ЄС, який має відбутися у Києві 4 грудня цього року. За словами співрозмовника агентства, міністри торкнуться питань підтримки України у подоланні фінансової кризи, протидії кліматичним змінам та співпраці в енергетичному секторі, а також питання підготовки та проведення президентських виборів в Україні у січні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.