Призначено в.о. керівника Генкосульства Польщі у Вінниці

Вінниця. 17 листопада. УНІАН. Виконуючим обов’язки керівника Генерального консульства Польщі у Вінниці призначено Анджея СЛОМСЬКОГО. Про це УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У понеділок, 16 листопада, А.СЛОМСЬКИЙ зустрівся з Вінницьким міським головою Володимиром ГРОЙСМАНОМ.

Під час зустрічі були обговорені деталі роботи консульства. На думку польської сторони, консульство у Вінниці щодня зможе видавати досить велику кількість віз. А оскільки Польща є членом Європейського Союзу - візи видаватимуться і до інших країн Шенгенської зони. Очікується також, що послугами Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці користуватимуться і мешканці сусідніх із Вінниччиною областей.

Мер Вінниці повідомив, що угода про оренду приміщення, яка була підписана місяць тому та передбачала 110 днів на завершення усіх робіт по облаштуванню Генерального консульства Республіки Польща в Україні, буде виконана вчасно. Консульство у цьому приміщені займатиме цілий поверх.

«Наше місто і Польщу поєднують давні партнерські стосунки. Разом із нашим польськими друзями ми робимо ще один крок до перетворення Вінниці у сучасне європейське місто», - зазначив В.ГРОЙСМАН.