У Києві відбудеться спільна колегія МЗС Польщі та України

Варшава. 23 листопада. УНІАН. 9 грудня у Києві відбудеться засідання спільної колегії міністерств закордонних справ України та Польщі.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Польщі, спільна колегія МЗС є унікальною формою співробітництва між Польщею та Україною, яка свідчить про високий рівень відносин між державами.

Співрозмовник агентства зазначив, що засідання спільної колегії МЗС України проводить лише з польським зовнішньополітичним відомством, й заплановане на грудень засідання стане другим із моменту започаткування такої форми співробітництва наприкінці 2008 року.

У посольстві зауважили, що в ході засідання сторони планують підсумувати досягнення за останній рік роботи й обговорити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також участь України у проекті „Східне партнерство”.

Засідання колегії відбудеться під головуванням міністрів закордонних справ України та Польщі Петра ПОРОШЕНКА і Радослава СІКОРСЬКОГО.