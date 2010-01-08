Порошенко підпише угоду з Іспанією про визнання посвідчень водія

Київ. 8 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ забезпечити укладення Угоди між Україною та Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Зокрема, враховуючи соціальну важливість захисту прав та інтересів громадян України, які тимчасово перебувають та постійно проживають за кордоном, В.ЮЩЕНКО дав доручення П.ПОРОШЕНКУ в рамках візиту до Королівства Іспанія 10-11 січня 2010 року забезпечити укладення Угоди між Україною і Королівством Іспанія про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.