Порошенко підпише угоду з Іспанією про визнання посвідчень водія
17:34, 08 січня 2010Новини ЄС
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Візит заплановано на 10-11 січня
Київ. 8 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ забезпечити укладення Угоди між Україною та Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Зокрема, враховуючи соціальну важливість захисту прав та інтересів громадян України, які тимчасово перебувають та постійно проживають за кордоном, В.ЮЩЕНКО дав доручення П.ПОРОШЕНКУ в рамках візиту до Королівства Іспанія 10-11 січня 2010 року забезпечити укладення Угоди між Україною і Королівством Іспанія про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
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