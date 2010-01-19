В ПАРЄ вітають засудження Україною Голодомору
Коментар Президента Політичного комітету
Брюссель. 19 січня. УНІАН. Президент Політичного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Горан ЛІНДБЛАД вітає рішення українського суду про засудження Голодомору.
Про це він заявив в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.
“Будь-які рішення судів є важливі. Ця справа є дуже важливою, коли суд України засудив Голодомор”, - сказав Президент Політичного комітету ПАРЄ.
Г.ЛІНБЛАД зазначив, що Голодомор був штучно створений комуністичним режимом.
“Був голод і в інших частинах Радянського Союзу, теж місцями штучний, однак це не йде в порівняння з Голодомором, коли така велика кількість людей була вбита, коли людям постійно відмовляли в користуванні продовольством, яке було викрадене у селян, яких називали “кулаками”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. Апеляційний суд м. Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 1932-33 роках.
За даними СБУ, суд констатував, що Йосиф Сталін (Джугашвілі), В’ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар і Мендель Хатаєвич скоїли злочин геноциду, передбачений Кримінальним кодексом України.
Водночас суд закрив кримінальну справу у зв`язку з їх смертю.