Португальський експерт, каже, що ЄС більше бажає Тимошенко

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Дослідник Португальського інституту міжнародних відносин і безпеки Васко МАРТІНС вважає, що Юлія ТИМОШЕНКО є більш бажаним Президентом України для ЄС, ніж Віктор ЯНУКОВИЧ.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“ЄС – міжнародний актор, що грає за нормативними правилами, сприяє просуванню демократії, верховенства права та відкритої ринкової економіки. Саме в інтересах ЄС полягає завершення Помаранчевої революції та зближення із західним демократичним стилем управління. Звичайно, серед кандидатів Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА “помаранчева принцеса” більш схильна до західної моделі”, - сказав експерт.

При цьому, на думку португальського експерта, В.ЯНУКОВИЧ сприймається європейськими лідерами, як кандидат, якого підтримує Москва, і який не несе демократичних цінностей, які ЄС хотів би бачити в Україні. Крім того, В.ЯНУКОВИЧА обвинувачують у корупції та шахрайстві, що ще більше зменшує довіру до нього та його демократичного потенціалу в очах європейців.

“Простіше кажучи, Європа сприймає В.ЯНУКОВИЧА, як кандидат, що протистоїть демократичній стороні уряду, стороні Помаранчевої революції”, - сказав В.МАРТІНС.

Разом з тим, експерт зазначив, що в цілому відносини між ЄС та Україною багато чого втратили з часів Помаранчевої революції.

“ЄС був не достатньо наполегливим у підтримці “кровоносних судин” лібералізму в українській політиці. Після Помаранчевої революції виник цілий комплекс можливостей для просування ліберальної демократії в Україні, можливостей, які ЄС не зміг використати належним чином”, - сказав він.

За словами експерта, ЄС віддає перевагу іграм “за російськими правилами”, в тому числі, коли підписує угоди та споруджує нові газопроводи в обхід України. Цими переговорами та компромісами, на його думку, ЄС надає підтримку російській зовнішній політиці та її концепції “близького закордону”, що зрештою призводить до недостатньої підтримки України через небажання засмучувати Росію.

“Тільки використовуючи жорстку риторику та діючи з подальшою відданістю європейській політиці Ю.ТИМОШЕНКО зможе добитися відновлення уваги ЄС до демократичної України і продемонструвати лідерам ЄС, що Україна перебуває на правильному шляху до членства”, - сказав В.МАРТІНС.

“Якщо В.ЯНУКОВИЧ виграє президентські вибори, ЄС і надалі утримуватиметься від впливу і сприяння будь-яким змінам. Відносини стануть навіть більш невизначеними, ніж вони є сьогодні, якщо кандидат сприятиме новому зближенню і співпраці з Росією”, - додав він.