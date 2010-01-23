Брюссель. 23 січня. УНІАН. Європі все одно, хто стане Президентом України, головне – щоб був відповідальний уряд.

Таку думку в телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі висловив старший науковий співробітник Європейської Ради зовнішніх відносин Ендрю УІЛСОН.

“Цього разу їм (політикам ЄС – УНІАН) все одно. Єдине, чого Європа хоче, так це відповідального та ефективного уряду. Вони так втомилися від того, що цього давно не було”, - сказав експерт.

Говорячи про ситуацію в Україні перед другим туром, Е.УІЛСОН зазначив, що союз Юлії ТИМОШЕНКО та Сергія ТІГІПКА мав би сенс, враховуючи те, як розподілилися голоси між цими кандидатами, водночас, з точки зору економічної політики, за його словами, такий союз є досить складним, оскільки С.ТІГІПКО знайшов підтримку у середнього класу, а Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до бідних прошарків населення.

Е.УІЛСОН також висловив думку щодо того, що на сьогодні ніша, яку зайняв С.ТІГІПКО є скоріше потенційною, ніж реальною, а тому, вважає політолог, у нинішнього “бронзового призера” президентських перегонів є непогані шанси на майбутнє.