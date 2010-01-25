Голова делегації України в ПАРЄ задоволений новим Президентом Асамблеї

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Іван ПОПЕСКУ позитивно оцінює обрання Президентом Асамблеї Мевлута ЧАВУШОГЛУ.

Про це він заявив сьогодні у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Страсбурзі.

“М.ЧАВУШОГЛУ є давнім другом української делегації. Він дуже толерантний і завжди шукає компромісу. Навіть сама доповідь по Голодомору, яку він підготував, в ній він засудив Голодомор, як явище, але з іншого боку, він не пішов на поводу певних політичних сил України, які намагалися довести, що Голодомор мав суто етнічний характер”, - сказав І.ПОПЕСКУ.

Український депутат зазначив, що особисто має дружні стосунки з новим Президентом ПАРЄ, крім того, його партія – Партія регіонів – має гарні стосунки з партією турецького прем’єра Реджепа Тайїпа ЕРДОГАНА, яку представляє в ПАРЄ М.ЧАВУШОГЛУ.

“І Президент ПАРЄ і Генеральний секретар Ради Європи, є тими очільниками Ради Європи, з якими нам дуже легко буде працювати, в усякому разі представникам Партії регіонів. А оскільки представники нашої партії в делегації мають значне представництво, і це дуже впливова частина делегації, то думаю, що коли виникнуть певні проблеми щодо України, ми знайдемо спільну мову, щоб вирішити їх”, - підсумував І.ПОПЕСКУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ обрала новим Президентом депутата Турецького парламенту М.ЧАВУШОГЛУ, який замінив на цій посаді Луїза Марія Де ПУЧ.