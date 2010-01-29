ЄС та країни Азії за два місяці виявили 65 млн. контрафактних сигарет

Брюссель. 29 січня. УНІАН. Єврокомісія відзначає успіх спільної з країнами Азії операції з протидії імпорту контрафактних товарів до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у розповсюдженому сьогодні повідомленні Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, в ході операції “Diabolo II”, що була проведена у вересні-жовтні 2009 року, митники конфіскували поанд 65 млн. контрафактних сигарет та 369 тис. одиниць іншої контрафактної продукції (взуття, іграшки, фотоапарати, сумки тощо).

Ця операція стала продовженням операції “Diabolo”, проведеній у 2007 році.

У повідомленні зазначається, що лише від потрапляння на ринок ЄС контрафактних сигарет, вилучених в ході цьогорічної операції, бюджети ЄС та країн-членів недорахувались би близько 10 млн. євро митних надходжень.

Європол та Інтерпол, які брали участь в операції, заявили про виявлення 89 фізичних осіб та підприємств, втягнених к кримінальні організації.