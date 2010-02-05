Голова місії спостерігачів ЄП критикує виборчі зміни в Україні

Варшава. 5 лютого. УНІАН. Глава місії спостерігачів Європейського парламенту на президентських виборах в Україні Павел КОВАЛЬ розкритикував зміну виборчого законодавства напередодні другого туру виборів, але закликав не нагнітати ситуацію через цю справу.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю кореспонденту УНІАН у Польщі.

П.КОВАЛЬ не став коментувати, чи ухвалений на цьому тижні новий виборчий закон може привести до масових фальсифікацій, назвавши неприпустимим зміну законодавства безпосередньо під час виборів.

«У жодній державі, де проходять порядні вибори, – а в Україні від деякого часу проходять порядні вибори – не міняються правила гри між двома турами», - сказав П.КОВАЛЬ.

Глава місії назвав передчасним оцінку можливих наслідків прийнятого закону, котрий набув чинності сьогодні після офіційного опублікування, та закликав зосередити увагу на проходжені другого туру виборів.

«Думаю, треба спокійно спостерігати за виборами... Я проти того, аби накручувати емоції», - сказав П.КОВАЛЬ, котрий в попередньому польському уряду працював заступником міністра закордонних справ Польщі.

Він додав, що висновки можна буде робити за результатами другого туру, який відбудеться в цю неділю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, набув чинності закон про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” щодо організації роботи виборчих комісій, запропонований представниками Партії регіонів.

Прем`єр-міністр України, кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО після ухвалення цього закону заявила, що він робить вибори фальшивими, нечесними і неконтрольованими.

Представники ПАРЄ та ОБСЄ також закликали не змінювати виборче законодавство між двома турами.