США сподіваються, що ВР дозволить проведення навчань в Україні

Київ. 9 лютого. УНІАН. У Посольстві США висловлюють сподівання, що цього року Верховна Рада ухвалить закон про допуск на територію України іноземних військовослужбовців для участі у міжнародних військових навчаннях.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні у Києві відбулася зустріч начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Івана СВИДИ з аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковником Ричардом АНДЕРСОНОМ.

У ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання стану та розвитку двостороннього військового співробітництва між Україною і США. Зокрема, йшлося про перспективи подальшої участі підрозділів ЗСУ у складі багатонаціональної тактичної групи “Еast” в контексті зміни формату операції сил КФОР у Косовому. Також було обговорено питання збільшення чисельності українського миротворчого персоналу у складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Крім того, були обговорені перспективи проведення в цьому році на території України двосторонніх українсько-американських навчань із запрошенням інших країн “Сі Бриз” та “Репід Трайдент”.

“Я сподіваюся, що Верховна Рада України прийме в цьому році відповідний закон, і навчання серій “Сі Бриз” та “Репід Трайдент”, які сприяють підготовці і підвищенню бойового вишколу підрозділів Збройних сил України, відбудуться у заплановані строки”, - висловив сподівання американський аташе.

Також у ході зустрічі сторони торкнулися питань надання урядом США фінансової та матеріально-технічної допомоги Україні у рамках програм міжнародної військової освіти та підготовки.