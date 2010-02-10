Рішення про зближення з НАТО залишається за Україною

Київ. 10 лютого, УНІАН. Рішення про подальше зближення України з НАТО має прийняти сама українська сторона.

Про це заявив сьогодні офіційний представник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ журналістам в Брюсселі, передає РІА «Новости».

”Рішення про те, чи йти далі шляхом зближення з НАТО, має прийняти сама Україна”, - сказав він, відповідаючи на запитання, як результати президентських виборів в Україні можуть вплинути на її відносини з НАТО.

”Наша (НАТО) політика щодо України не змінилася”, - наголосив Дж.АППАТУРАЙ, повідомивши, що Північноатлантичний альянс продовжить надавати підтримку реформ в Україні і співробітничати з цією країною з питань забезпечення європейської безпеки.