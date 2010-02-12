Центр Кельна може провалитися?

Київ. 12 лютого. УНІАН. Влада Кельна розглядаэ можливість евакуації деяких будівель з центральної історичної частини міста у зв`язку із загрозою обвалення, повідомляє Лента.ру з посиланням на Spiegel.

Причиною є численні порушення при будівництві метро, викликані, за деякими даними, безпрецедентними випадками крадіжки.

Ще 8 лютого видання Koelner Stadt-Anzeiger повідомило, що одніэю з причин обвалення будівлі Кельнського історичного архіву в 2009 році могла стати недостатня міцність зовнішньої стіни тунеля на станції Waidmarkt (”Мисливський ринок”).

Один з будівельників визнав у прокуратурі, що стіна не була укріплена необхідною кількістю сталевих балок, а невикористані балки були за вказівкою бригадира дільниці продані торговцеві металобрухтом.

Як зазначає Suddeutsche Zeitung, проведена перевірка показала, що й на інших ділянках метро були допущені схожі порушення. Після публікації в Koelner Stadt-Anzeiger фахівці обстежували станцію Heumarkt (”Сінний ринок”), що будувалася, і виявили, що там не вистачає понад 80 відсотків передбачених конструкцією балок.

Брак балок був також виявлений на станції Rathaus (”Ратуша”). За даними Spiegel, слідство не виключає, що проектна і витратна документація всіх трьох станцій Waidmarkt, Heumarkt і Rathaus була сфальсифікована, а ”зайві” балки продані. Зі свого боку адвокат будівельної фірми поки що ніяк не прокоментував ці повідомлення.

За даними Suddeutsche Zeitung, після виявлення порушень у конструкції станцій пожежники, поліція і рятувальники були переведені в стан підвищеної готовності. Видання також повідомляє, що можлива евакуація стосується, насамперед, будівель навколо станції Heumarkt, перед якою розташовується великий готель.

Незважаючи на це, влада зазначає, що численні масові заходи, влаштовані в місті у зв`язку з традиційним рейнським карнавалом, пройдуть без змін.