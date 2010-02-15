Рятувальники почали звільняти тіла загиблих на залізниці в Бельгії

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Рятувальники почали звільняти тіла загиблих внаслідок залізничної аварії в Бельгії.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зранку служби порятунку займалися передусім пораненими.

Бельгійське агентство Belga з посиланням на джерела серед рятувальників повідомляє про те, що на місці події працює група з ідентифікації жертв, федеральна поліція, лабораторія та залізнична поліція.

“На цей час ще є тіла, придавлені вагонами”, - цитує агентство співрозмовника серед рятувальників.

Поки невідомо, коли роботи на місці трагедії будуть завершені.

За останніми даними, в результаті зіткнення поїздів на станції Буйзінген неподалік від столиці Бельгії – Брюсселю, близько 20 осіб отримали важкі поранення, від 10 до 20 осіб – загинули.

Свої співчуття жителям Бельгії висловили сьогодні Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК, Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.

За попередніми даними, зіткнення сталося через те, що один поїзд слідував під “червоне світло” світлофора.