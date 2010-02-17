ЄС на інаугурації Януковича представлятиме високопосадовець з Брюсселю
19:05, 17 лютого 2010Новини ЄС
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Брюссель. 17 лютого. УНІАН. На інаугурації Віктора ЯНУКОВИЧА ЄС представлятиме високий посадовець з Брюсселю.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело, близьке до керівництва ЄС.
“Це буде людина належного рівня з Брюсселю”, - сказав співрозмовник агентства.
Він, зокрема, не виключив, що на інаугурацію прибуде шеф європейської дипломатії Кетрін ЕШТОН.
Разом з тим, за словами посадовця, остаточно рівень представництва та прізвище представника будуть узгоджені найближчим часом.
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