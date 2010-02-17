ЄС на інаугурації Януковича представлятиме високопосадовець з Брюсселю

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. На інаугурації Віктора ЯНУКОВИЧА ЄС представлятиме високий посадовець з Брюсселю.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело, близьке до керівництва ЄС.

“Це буде людина належного рівня з Брюсселю”, - сказав співрозмовник агентства.

Він, зокрема, не виключив, що на інаугурацію прибуде шеф європейської дипломатії Кетрін ЕШТОН.

Разом з тим, за словами посадовця, остаточно рівень представництва та прізвище представника будуть узгоджені найближчим часом.