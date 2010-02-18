НАТО засуджує намір РФ розмістити військову базу в Абхазії

Київ. 18 лютого, УНІАН. НАТО засуджує і не визнає легітимною угоду між Росією і Абхазією про розміщення російської військової бази в цій республіці.

”НАТО вважає незаконними угоди між Росією і грузинськими територіями”, - заявила офіційний представник Альянсу Кармен РОМЕРО, передає РІА «Новости».

”Позиція НАТО з цього питання завжди була незмінною”, - нагадала вона. ”Країни НАТО продовжують вимагати відведення військ на рубежі, на яких вони знаходилися до початку конфлікту (8 серпня 2008 року), і наполягають на допуску спостерігачів на всю грузинську територію”, - сказала К.РОМЕРО.

Як повідомлялося, російсько-абхазька угода, підписана 17 лютого під час візиту до Москви Сергія БАГАПША, президента невизнаної жодним з 28 членів Альянсу республіки, дозволяє збройним силам Росії використовувати базу ”спільно зі збройними силами Абхазії для захисту суверенітету і безпеки республіки, включаючи протидію міжнародним терористичним формуванням”. Термін дії угоди - 49 років з можливістю її автоматичного продовження на 15-річні періоди.