Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА очікують в Брюсселі 1 березня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили джерела, близькі до керівництва ЄС.

“Передбачається, що візит відбудеться 1 березня”, - сказав співрозмовник агентства, близький до керівництва Ради ЄС.

За словами співрозмовників агентства в Раді ЄС та Єврокомісії, передбачається, що в ході поїздки відбудуться зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з президентом Європейської Ради Херманом ван РОМПОЄМ, президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Верховним представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС, віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН, а також президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ. Водночас, в ході підготовки до візиту, у програмі можливі зміни.