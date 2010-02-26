У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань конкуренції ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують обмінятися думкам щодо майбутньої стратегії зростання та зайнятості, схвалити резолюцію щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності на внутрішньому ринку, обмінятися думками щодо необхідності нової промислової політики. Дата події: 1-2 березня 2010 року. Час початку: 10:00, 1 березня 2010 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter