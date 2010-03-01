Героїзація Бандери погано вплине на інтеграцію України до ЄС

Варшава. 1 березня. УНІАН. Продовження політики героїзації лідера ОУН-УПА Степана Бандери негативно вплине на інтеграцію України до Європейського Союзу.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив депутат Європейського парламенту, котрий був одним із ініціаторів та авторів ухваленої минулого тижня резолюції Європарламенту стосовно України, Павел ЗАЛЕВСЬКІ.

Співрозмовник агентства зазначив, що йому важко спрогнозувати, що буде у випадку, якщо новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не відмінить рішення свого попередника Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандери званням Героя України.

«Без сумніву, якщо ця тема буде підноситися так, як це робив Президент ЮЩЕНКО, то мені важко уявити ситуацію, коли окремі представники держав ЄС вважатимуть, що це відповідає європейським прагненням України», - сказав він.

«Незалежно від намірів, з якими ці інструменти були застосовані, це не європейський спосіб ведення політики», - сказав депутат, котрий представляє в ЄП польську партію влади «Громадянську платформу».

Співрозмовник УНІАН наголосив, що українські власті самостійно повинні вирішити відміняти, чи не відміняти це рішення.

«Українці самі приймають рішення в цій справі, але це також сигнал - якщо українці вирішать близько співпрацювати та - дай Боже – вступити до ЄС, то Україна... повинна відповідати цим цінностям», - сказав П.ЗАЛЕВСКІ.