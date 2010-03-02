У лютому річна інфляція в зоні євро змениться до 0,9%

Брюссель. 2 березня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у лютому 2010 року (лютий-2010 до лютого-2009) в зоні євро становитиме 0,9%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У січні 2010 року річна інфляція становила в єврозоні 1,0%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,7%.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.