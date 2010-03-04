Тарасюк вірить у перспективу членства в ЄС для України в новій угоді

Київ, 4 березня. УНІАН. Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що за умови внутрішньополітичної стабільності в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС може бути прописане положення про перспективу членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав під час виступу на круглому столі “Зовнішня політика України на новому етапі”.

“Я не сумніваюся, що за умови внутрішньополітичної стабільності ми можемо очікувати появи в майбутній Угоді про асоціацію положення про перспективу членства України в ЄС. Принаймні, переговорна сторона ЄС відклала це питання на завершальний етап переговорного процесу”, - сказав він.

Б.ТАРАСЮК також відзначив, що новообраний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ починає свою каденцію з досить позитивних месиджів, які, на жаль, Україна не отримала в 2005 році після Помаранчевої революції. При цьому він нагадав про резолюцію Європейського парламенту, в якій зазначається, що Україна може подавати заявку на вступ до ЄС. “Це дуже позитивний месидж, і, звичайно, дуже хотілося б, щоб Україна за часів президентства ЯНУКОВИЧА не втратила простягнуту руку з боку ЄС”, - сказав він.

Водночас Б.ТАРАСЮК висловив стурбованість “сигналами, які лунають в оточенні Президента ЯНУКОВИЧА”. Зокрема, за його словами, між першим і другим туром президентських виборів у парламенті було зареєстровано законопроекти від депутатів Партії регіонів, які фактично спрямовані на підрив відносин України з ЄС. Один з цих законопроектів стосується денонсації угоди про реадмісію між Україною та ЄС, яка свого часу укладалась в пакеті з угодою про спрощення візового режиму. “Це потягнуло б за собою денонсацію з боку ЄС угоди про спрощення візового режиму і припинення переговорів про безвізовий режим”, - сказав він.

Щодо висловлювань В.ЯНУКОВИЧА про НАТО, то Б.ТАРАСЮК наголосив, що ніхто не відміняв закон про основи національної безпеки, ухвалений 19 червня 2003 року, який передбачає вступ України до НАТО.

“Мене дивують заяви і новообраного Президента, і керівництва МЗС. Це свідчить про низьку правову культуру і про те, що правової держави у нас ще немає”, - додав він.