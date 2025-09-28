За словами Венса, обговорення цього питання тривають просто зараз.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає передачу Україні ракет Tomahawk. Таку заяву він зробив в ефірі Fox News.

Ведуча запитала у Венса, чи обговорюють в адміністрації Трампа можливість надати Україні ракети Tomahawk.

"Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент Трамп... Я дозволю президенту про це висловитися, але знаю, що обговорення цього питання тривають просто зараз", - відповів віцепрезидент США.

Відео дня

Венс підкреслив, що Трамп ухвалюватиме рішення з цього питання, спираючись на інтереси США. Він запевнив, що американський лідер чинить так з усіма викликами в галузі зовнішньої та оборонної політик.

Трамп готовий дозволити Україні бити по Росії американською зброєю

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого американського чиновника писало, що президент США Дональд Трамп заявив українському лідеру Володимиру Зеленському, що готовий зняти заборону на удари американською зброєю по території Росії. У виданні зазначили, що Зеленський попросив Трампа дати Україні більше ракет дальнього радіусу дії і дозволити використовувати їх для ударів по цілях у глибині російської території.

За словами джерела, Трамп заявив, що не проти цієї ідеї. Проте президент США поки не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони на такі удари.

Вас також можуть зацікавити новини: