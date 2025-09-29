Екс-глава MI5 заявила, що попередні уряди помилялися, вважаючи, що після розпаду СРСР Росія може стати партнером Заходу.

Велика Британія, можливо, вже перебуває у стані війни з Росією, вважає колишня глава MI5 Еліза Маннінгхем-Буллер, яка очолювала Службу безпеки з 2002 по 2007 рік.

"Це війна іншого роду, але ворожість, кібератаки, фізичні напади, розвідувальна діяльність мають широкий характер", - цитує її The Telegraph.

Маннінгхем-Буллер заявила, що Володимир Путін перейшов до позиції постійної ворожості по відношенню до Заходу після вторгнення в Україну три роки тому та займається саботажем і збором розвідувальної інформації, а також нападає на людей у Великій Британії.

Вона також висловила думку, що попередні уряди помилялися, вважаючи, що Росія може приєднатися до клубу західних демократій.

"Ми всі сподівалися, що після розпаду Радянського Союзу у нас з'явиться потенційний партнер. Це була одна з причин, через яку Путін був із нами на саміті G8 у 2005 році. Я зустрілася з ним, коли він повернувся до Лондона. Але насправді ми помилялися, тому що Росія вкрай вороже налаштована щодо Заходу", - підкреслила вона.

Росія і Європа

Як писав УНІАН, після поїздки до Китаю на початку вересня Путін став помітно нахабнішим і почав серію провокацій проти країн НАТО. Однак така поведінка може вилізти Росії боком, адже різко зростає ризик випадкової ескалації і початку прямого конфлікту.

Провокації Путіна змушують Європейський Союз до радикальної трансформації у військову державу. Однак, як пише Politico, важливим завданням для ЄС буде домовитися про головне: не робити нічого, що підвищує ймовірність повномасштабної війни.

Європейські чиновники бояться "моменту Франца Фердинанда", коли раптова ескалація загрожує втягнути континент у конфлікт, подібний до вбивства ерцгерцога 1914 року, що спровокувало Першу світову війну.

