ЄС при цьому намагається знайти баланс стримування з російським керівництвом, щоб уникнути повномасштабного конфлікту.

Провокації російського лідера Володимира Путіна і відстороненість президента США Дональда Трампа змушують Європейський Союз до радикальної трансформації. Як пише Politico, саміт лідерів ЄС у середу продемонструє переконливі докази того, що блоку, яким він був раніше, більше немає.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наполягала на безпрецедентному обговоренні на саміті військового потенціалу ЄС. Серед пропонованих варіантів - створення "стіни безпілотників" - системи, що виявлятиме, відстежуватиме та збиватиме безпілотники, а також проєкти, які забезпечуватимуть швидку протидію літакам, що вторгаються в європейське небо.

"Підняття винищувачів по тривозі - це робота НАТО", - заявив високопоставлений представник ЄС. Завдання ЄС - бути готовим зайняти позицію, необхідну для реагування, - підвищити нашу боєготовність і мати інструменти для реагування на загрози в разі потреби, зміцнюючи загальні інструменти і можливості перед обличчям спільної загрози.

Однак, як наголошується в статті, важливим завданням для ЄС буде домовитися про головне: не робити нічого, що підвищує ймовірність повномасштабної війни, і знайти баланс стримування з російським керівництвом, який дасть змогу ефективно управляти такими інцидентами, не допускаючи їхнього переростання в кризу або потенційно в конфлікт.

"У приватному порядку урядовці висловлювали занепокоєння перспективою "моменту Франца Фердинанда", коли раптова ескалація загрожує втягнути континент у конфлікт, подібний до вбивства ерцгерцога 1914 року, що спровокувало Першу світову війну".

Готовність до витрат

Якщо основи оборони будуть узгоджені, виникне питання про те, як оплачувати те, що необхідно в майбутньому. Перетворення ЄС на ефективну світову державу вимагає грошей, і не всі столиці згодні з тим, скільки слід витрачати, не кажучи вже про те, на що, зазначає Politico.

Хоча навіть дружні до Кремля країни, Угорщина та Словаччина, привітали додаткові кошти на озброєння, навчання та техніку як стимул для своєї економіки, інші, такі як Іспанія, применшують ризик війни, намагаючись захистити свої й без того напружені бюджети. Нідерланди, Швеція та Німеччина постійно стурбовані додатковими запозиченнями для фінансування військового переозброєння та допомоги Україні.

"Це складний баланс, тому що не хочеться залякувати людей, але потрібно, щоб лідери усвідомлювали ризики настільки, щоб сприймати їх всерйоз", - сказав дипломат, який брав участь у європейських дискусіях.

Агресія Росії проти ЄС

Останніми тижнями Росія почала поводитися значно нахабніше по відношенню до країн НАТО, що вилилося, зокрема, в серію провокацій із дронами та російськими літаками над європейськими країнами.

Тим часом оглядачі попереджають, що Путін може догратися з цими провокаціями. Хоча його метою є трохи полякати Захід і змусити його витрачати гроші на власну оборону, а не на допомогу Україні, ці провокації створюють ризик випадкової ескалації та незапланованого конфлікту.

