Президент США Дональд Трамп практично в останній момент вирішив бути присутнім на зустрічі вищих генералів країни в Куантіко, штат Вірджинія, яку міністр оборони Піт Гегсет розпорядився провести минулого тижня. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на документ із плануванням.

Зазначається, що поява Трампа на зустрічі може затьмарити плани Гегсета, а також додасть більше проблем в організації безпеки масштабної події. Тепер відповідальність за забезпечення безпеки заходу буде покладено на Секретну службу США.

У виданні нагадали, що Гегсет минулого тижня наказав сотням вищих армійських генералів і адміралів у званнях від однієї зірки та вище, а також старшим рядовим і рядовим прибути до Квантіко 30 вересня, щоб послухати його виступ про військові стандарти і його бачення "військової етики". Тривалість заходу мала становити менше години, але візит Трампа може змінити цей графік.

За оцінками експертів, витрати на переліт, проживання і транспортування всіх військових керівників, деякі з яких приїдуть з Близького Сходу, з Європи та Індо-Тихоокеанського регіону, складуть мільйони доларів, додали у виданні.

Гегсет скликав термінову нараду генералів - що відомо

Раніше The Wall Street Journal писало, що міністр оборони США Піт Гегсет раптово скликав сотні високопоставлених офіцерів на зустріч у Куантіко 30 вересня. Зазначається, що він має намір виступити з промовою про "військовий дух" і узгодити свої пріоритети з генералами й адміралами на тлі зростаючого невдоволення повільним впровадженням його директив у Пентагоні.

За інформацією джерел видання, наказ про термінову зустріч здивував багатьох американських військових і підживлював побоювання щодо нових кадрових чисток після звільнень, які глава Пентагону провів цьогоріч. Чиновники запевнили, що Гегсет не планує оголошувати нові директиви з питань національної безпеки, а лише хоче переконати командування у своєму баченні функціонування відомства.

