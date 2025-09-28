Явка виборців перевищила необхідний поріг, проголосувало понад 1,5 млн людей.

В неділю, 28 вересня, в Молдові проходили парламентські вибори. За даними Центральної виборчої комісії, більш ніж половина зареєстрованих виборців в країні взяла участь в голосуванні, пише NewsMaker.md.

Видання зазначає, що за даними ЦИК Молдови станом на 19:40 за місцевим часом вже проголосували більш ніж 1,5 млн громадян. Уточнюється, що на виборчих дільницях в межах країни проголосували 1,28 млн громадян, а за кордоном - понад 245 тисяч осіб.

Згідно з останніми даними на сайті ЦИК, після обробки 41,82% протоколів, "Дія та солідарність" (PAS) лідирує з результатом 41,09%, а проросійський Патріотичний блок займає друге місце з показником 30,72%.

Повідомляється, що один з лідерів спонсорованого Кремлем "Патріотичного блоку", експрезидент Молдови Ігор Додон вже заявив пресі, що на парламентських виборах переможуть вони.

Водночас. на понеділок, 29 вересня, на 12:00 Додон оголосив "мирний протест" та додав, що "треба захистити перемогу".

"Ми маємо бути готовими завтра захищати нашу перемогу. Те, що опозиція переможе на цих виборах вже очевидно", - сказав колишній президент Молдови.

Україна та Молдова: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, "кілька пострілів" пролунали і з боку самопроголошеного Придністров'я. Зеленський додав, що люди, які керують Придністров'ям зараз поводяться тихо, бо тоді отримали сигнали від України й тепер нас бояться. Президент України не виключає, що влада Придністров'я може знову стати "гучною", якщо на виборах у Молдові переможуть проросійські сили.

Також ми писали, що 26 вересня за два дні до парламентських виборів в Молдові ЦИК зняла з перегонів партію "Серце Молдови", яка є однією з проросійських сил, що входять до так званого Патріотичного блоку. Причиною такого рішення стало розслідування справи з підкупом виборців, а також незаконне фінансування політичної сили. Політичний блок мав ща 24 години до початку виборів оновити перелік висуванців з врахуванням рішення комісії та зі збереженням гендерного балансу.

