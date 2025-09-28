Сили оборони спростували 'казки' росіян про ситуацію у Ямполі на Донбасі

Поблизу Ямполя противнику не вдалося покращити тактичне становище.

Росіяни поширюють неправдиві чутки про нібито просування у Ямполі, що на південному сході від Лимана на Донеччині. Про це повідомив 11-го армійський корпус у Telegram.

Повідомляється, що армія противника намагається покращити тактичне положення у районі Ямполю. Однак Сили оборони України відреагували на цю ситуацію та зосередили на напрямку "необхідні сили та засоби", щоб зірвати плани ворога.

На додаток, росіяни намагаються підтримати наступальні дії своїх військових неправдивою інформаційною кампанією. Вони поширюють неправдиві повідомлення про нібито просування окупантів у н.п. Ямпіль.

"Це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення", - зазначили у армійському копусі.

Там наголосили, що Ямпіль перебуває під контролем Сил Оборони України, а противник не досяг тактичних успіхів. Туди проходять диверсанти та розвідгрупи, вони намагаються інфільтруватися (тобто підготувати позиції для підкріплення – Ред.), але їх вчасно виявляють та знешкоджують.

Нагадаємо, що збільшення активності противника поблизу Ямполя прогнозували аналітики DeepState. Ситуація там напружена, як і на всьому лиманському напрямку, адже росіянам вдалося знайти місце, через яке вони малими групами просочуються у місто та змішуються із цивільними, які відмовилися евакуюватися.

