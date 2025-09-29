Монета вагою в третину кілограма була викарбувана 400 років тому.

У Швейцарії хочуть продати з аукціону "найдорожчу золоту монету всіх часів" віком близько 400 років. Про це пише Bild.

Монета номіналом у 100 дукатів із зображенням Фердинанда III Габсбурга важить цілих 348,5 грама. Її викарбували 1629 року як дар німецьким князям від молодого на той момент австрійського ерцгерцога, короля Угорщини, Хорватії та Богемії, якому ще тільки належало стати імператором Священної Римської імперії.

Вважається, що це найбільша з коли-небудь викарбуваних монет. Принаймні в Європі. Загалом було виготовлено лише три екземпляри, що робить її ще й однією з найрідкісніших.

Як пише Bild, монета є частиною колекції Мандрівника - таємничого німецького колекціонера, ім'я якого публічно не розкривається. Відомо, що в 1930-роки він зібрав понад 15 тисяч монет, але в роки Другої світової війни Мандрівник сховав свою колекцію під землею, як справжній скарб, побоюючись, що скарби у нього відберуть. Колекція пролежала в схованці близько півстоліття, поки не була знайдена вже нащадками Мандрівника.

Уся колекція оцінюється щонайменше в 100 млн доларів. Конкретно монета Фердинанда III оцінюється в 2,14 млн євро.

