Президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території в глибині Росії. Про це сказав спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News, зазначивши, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа.

На пряме запитання, чи вважає президент США, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю, Келлог, відповів, що це було санкціоновано президентом.

"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте можливість наносити удари на великій відстані. Жодних укриттів не існує", - сказав він.

Водночас він зазначив, що іноді Пентагон не давав Україні дозволу на здійснення таких ударів.

США та удари по Росії

Як писало видання WSJ, президент США Дональд Трамп заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що готовий зняти заборону на удари американською зброєю по території РФ.

Трамп відповів, що не проти цієї ідеї, однак, за словами джерела видання, глава Білого дому обмежився тільки словами і не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони на такі удари.

