Угорський дипломат згадав, як Угорська держава втратила свої колонії після Першої світової війни, і назвав це прикладом для насліування Україною.

В МЗС Угорщини порадили Україні віддати росіянам п’яту частину своєї території заради закінчення війни. При цьому в угорському уряді послалися на власний історичний досвід.

Так, у п’ятницю заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр побував з візитом у Франції, де зокрема прочитав історичну лекцію в стилі Путіна для студентів Паризького інституту політичних досліджень, пише Telex.

На завершення лекції угорський дипломат згадав Тріанонську мирну угоду, відповідно до якої після Першої світової війни Угорське Королівство мало визнати нові кордони із країнами-сусідками – Чехословаччиною, Румунією, Югославією та Австрією. Номінально Угорщина втратила дві третини тих територій, що були їй підпорядковані в часи Австро-Угорської імперії, хоча самі етнічні угорці там ніколи не становили більшість за винятком окремих районів компактного проживання.

Розповідаючи про Тріанонську угоду, Левенте Мадяр висловив переконання, що Україна має віддати росіянам п’ять своїх регіонів заради мирної угоди так само, як після Першої світової війни Угорщина віддала дві третини раніше підпорядкованих їй територій. За його словами, це краще, ніж ризикувати втратою всієї держави.

"Чи було це болісно? Звичайно, що було болісно. Зараз Україна повинна віддати п'яту частину своєї території. Я не хочу вказувати Україні, що їй робити, я лише кажу, що, виходячи з нашого досвіду, мир іноді буває болісним. Питання в тому, що важливіше: зберегти життєздатність країни чи триматися за кілька тисяч квадратних кілометрів?" – сказав заступник очільника МЗС Угорщини.

На цей спіч угорського дипломата відреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Угорщина може обміняти свою землю або суверенітет, якщо захоче. Україна цього не хоче, і поради їй не потрібні", – написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Як писав УНІАН, останніми днями і без того непрості відносини України та Угорщини переживають черговий скандал. Цього тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що угорські розвідувальні дрони нишпорили в Закарпатті. Український лідер назвав це дуже небезпечними діями.

Реакція угорської сторони була досить грубою та емоційною. Прем’єр-міністр країни Віктор Орбан зокрема поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського.

