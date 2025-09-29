Гематит уперше виявили на видимому боці Місяця у 2020 році.

Виявлення гематиту (мінералу оксиду заліза), більш відомого як іржа, на Місяці стало несподіванкою для вчених, оскільки супутник Землі має низьку концентрацію кисню. Дослідники висунули кілька теорій, як на Місяці з'явилася іржа, пише Phys.org.

Зазначається, що гематит уперше виявили на видимій стороні супутника Землі у 2020 році. Єдиним поясненням, яке могло б пояснити розподіл цього матеріалу, було те, що іони кисню переносилися на Місяць магнітосферою Землі.

За словами вчених, це відбувається протягом приблизно п'яти днів на місяць, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем. Це дозволяє частині атмосфери нашої планети потрапляти на поверхню Місяця. Це явище називається "земним вітром".

Відео дня

Група вчених у своєму дослідженні представила додаткові докази на підтримку цієї теорії. Для цього дослідники опромінили різні залізовмісні мінерали, знайдені на Місяці, киснем і воднем з енергією, очікуваною від частинок земного вітру, а також іонами водню, подібними до іонів сонячного вітру.

Вчені з'ясували, що іони кисню, такі як іони земного вітру, можуть окислювати металеве залізо, сульфід заліза та ільменіт, виявлені в місячному реголіті, з утворенням гематиту.

"Хоча ці залізовмісні мінерали можуть зустрічатися у вигляді мікрочастинок або невеликих кристалів у місячному реголіті, вони можуть піддаватися прямому окисленню під впливом земного вітру. Отриманий гематит на зовнішній поверхні частинок реголіту легко виявляється за допомогою оптичної спектрометрії", - розповіли автори дослідження.

Крім того, було встановлено, що високоенергетичні іони водню здатні відновлювати гематит до металічного заліза, тоді як низькоенергетичні іони водню здебільшого неефективні. Учені запевнили, що утримання гематиту на поверхні Місяця залежить як від енергії, так і від відносного співвідношення потоків іонів кисню і водню із земного вітру.

У виданні підкреслили, що нове дослідження надає докази на користь теорії, згідно з якою іржа з'являється на Місяці через земний вітер. Однак лабораторні умови можуть не повною мірою відтворювати складне середовище супутника Землі.

Учені розгадали давню таємницю Місяця

Раніше вчені Массачусетського технологічного інституту з'ясували, чому породи Місяця демонструють ознаки сильного магнетизму, хоча зараз він не має власного магнітного поля. Вони поділилися, що на ранніх етапах існування супутник Землі мав слабке магнітне динамо в розплавленому ядрі.

Моделювання показало, що після удару масштабу басейну Імбрію на ближньому боці утворювалася гігантська плазмова хмара. Вона обтікала Місяць і концентрувалася на протилежному боці, тимчасово посилюючи слабке поле приблизно на 40 хвилин - достатньо, щоб породи зафіксували сплеск.

Вас також можуть зацікавити новини: