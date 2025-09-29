Найбільше голосів виборці віддали проєвропейській партії чинної президентки Молдови Майї Санду "Дія і солідарність".

На парламентських виборах в Молдові, які відбулися в неділю, 28 вересня, лідирує правляча проєвропейська партія "Дія і Солідарність" президентки Майї Санду "Дія і солідарність" (PAS), свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови.

Згідно з оновленими даними, ЦИК вже опрацювала 97,93% даних з виборчих дільниць й результаті наступні:

PAS - 49,54%;

Патріотичний блок - 24,57%;

блок "Альтернатива" - 8,07%;

"Демократія удома" - 6,25;

"Наша партія" - 5,66%.

Примітно, що решта політичних партій не перевищують 1%, тому до парламенту вони не зможуть пройти.

Відео дня

Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що надходили повідомлення про фейкові "замінування" закордонних дільниць для голосування.

"Попередження про бомби почалися саме так, як попереджала влада, що це станеться у межах втручання РФ у виборчий процес у Республіці Молдова", – йдеться у повідомленні.

В МЗС додали, що подібні випадки зафіксовано у Брюсселі (Бельгія), Римі і Генуї (Італія), Бухаресті (Румунія), Ешвіллі (США, штат Північна Кароліна) та Аліканте (Іспанія). У відомстві зауважили, що державні інституції були готові до такого розвитку подій, тому встановили "чіткі процедури" та співпрацюють із партнерами з інших держав, щоб виборчий процес там не постраждав.

Вибори в Молдові: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що один з лідерів спонсорованого Кремлем "Патріотичного блоку", колишній президент Молдови Ігор Додон заявив про їхню перемогу на парламентських виборах ще до оголошення офіційних даних ЦИК. Додон одразу ж повідомив, що в столиці Молдови в понеділок, 29 вересня, о 12:00 вони проводитимуть "мирний протест", щоб "захистити перемогу" й закликають людей вийти на вулиці. Він підкреслив, що очевидно, що на парламентських виборах перемогу одержить опозиція.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський поділився, що на початку повномасштабного російського військового вторгнення "кілька пострілів" пролунали і з боку самопроголошеного Придністров'я. Зараз, за словами Зеленського, люди, які керують самопроголошеним Придністров'ям, поводяться тихо через страх перед Україною. Він пояснив, що вони від України отримали відповідні сигнали й особисто попередження від нього.

Вас також можуть зацікавити новини: