Під час ранкового обстрілу Києва та області 28 вересня росіяни пошкодили посольство Польщі в столиці. Частина ракети впала на будівлю. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, пише TVP World.

"Фрагмент ракети пошкодив дах, той самий, який було відремонтовано після попереднього подібного нападу. Збиток незначний, але його оцінка ще триває", - розповів він.

Вронський зазначив, що внаслідок пошкодження будівлі ніхто не постраждав Він додав, що роботу посольства не було перервано.

Спікер МЗС Польщі уточнив, що фрагмент російської ракети пробив дах і впав на кухню будівлі. У виданні поділилися, що консульський відділ польського посольства розташований в окремій будівлі приблизно за півкілометра від головної будівлі посольства.

Скільки ракет і дронів Росія запустила по Україні в ніч на 28 вересня

Раніше в Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські окупанти в ніч на 28 вересня завдали комбінованого удару по території України. Ворог задіяв майже 600 ударних дронів, а також десятки ракет повітряного та морського базування.

Загалом Україну атакували 593 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів, а також 2 реактивних БПЛА типу "Бандероль". Крім того, ворог запустив по Україні дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 38 крилатих ракет Х-101 та 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

