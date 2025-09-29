Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що Будапешт не хоче воювати з Росією.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в неділю, 28 вересня, заявив, що Брюссель нібито готує Європейський Союз до тривалого протистояння з Росією, повідомляє Hir TV.

Орбан зазначив, що Будапешт не підтримує стратегії Євросоюзу та не хоче протистояти країні-агресору.

"У Брюсселі прямо говорять: мета на десятиліття — перемогти Росію на Сході. Тобто кожен європеєць, кожна компанія й держава ЄС мають служити цій меті. Ми, угорці, цього не хочемо!", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Орбан порівняв сучасний Євросоюз "зі старими імперіями", які хотіли підпорядкувати собі інші народи.

Відносини Угорщини та України

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час візиту до Франції прочитав історичну лекцію в стилі Путіна для студентів Паризького інституту політичних досліджень, під час якої заявив, що, на його думку, Україні слід віддати росіянам п’ять своїх регіонів заради мирної угоди так само, як після Першої світової війни Угорщина віддала дві третини раніше підпорядкованих їй територій. Мадяр зазначив, що це краще, ніж ризикувати втратою всієї держави. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відповів на цю заяву, зазначивши, що Україні не потрібні поради, а Угорщина може обміняти свою землю або суверенітет, якщо захоче.

Також ми писали, що Європейська комісія знайшла юридичний спосіб виключити Угорщину з процесу ухвалення рішень, оскільки її уряд перешкоджає плану Євросоюзу щодо вилучення 140 млрд євро із заморожених російських активів і передачі цієї суми в кредит Україні. Пояснюється, що план Брюсселя з вилучення російських резервів вимагає одноголосного рішення 27 країн-членів. Джерела, обізнані з планами, повідомили виданню, що Єврокомісія ґрунтуватиме свої дії на низці висновків Євроради, з якими всі лідери ЄС, включно з Орбаном, погодилися ще 19 грудня 2024 року. Однак, видання зазначило, що досягти ширшої угоди буде непросто. У потенційному списку є й інші дружні до РФ країни, зокрема, Словаччина.

