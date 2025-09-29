Підземні поштовхи зафіксували на Львівщині.

У Львівській області стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, землетрус зареєстровано 28 вересня о 21:46 в районі м. Стрий, Стрийського району. Його магнітуда склала 3,0 ,а стався землетрус на глибині 4 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до слабовідчутних", - кажуть експерти.

Куди спрямовується енергія під час землетрусів - вчені розгадали загадку

Під час землетрусів відбуваються не лише відчутні поштовхи на поверхні, а й виділяється тепло та руйнуються підземні породи. Водночас у природних умовах складно визначити, яка частина енергії витрачається на кожен із цих процесів.

Науковці з Массачусетського технологічного інституту змогли простежити цей розподіл у ході так званих "лабораторних землетрусів" — зменшених моделей реальних сейсмічних явищ. Вони склали повний енергетичний баланс таких подій і визначили, скільки енергії спрямовується на тепло, тремтіння ґрунту та руйнування порід.

Результати виявилися показовими: лише приблизно 10% енергії припадає на коливання, а менше 1% — на тріщини та утворення нових поверхонь. Основна ж частка — близько 80% — витрачається на нагрівання зони біля епіцентру. У ході експериментів учені зафіксували різке підвищення температури, яке могло бути достатнім для плавлення матеріалу та короткочасного перетворення його на рідкий стан.

