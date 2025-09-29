Речник МЗС України підкреслив, що кожен такий журналіст порушив міжнародне право, тому має понести юридичні наслідки.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив в неділю, 28 вересня, що відомство обурене інформацією, що низка міжнародних ЗМІ взяли участь в пропагандистському прес-турі на окуповані Росією українські території. Про це він написав в дописі, розміщеному в соцмережі Х.

Тихий попередив, що за таку поїздку вони можуть зіштовхнутися з юридичними наслідками.

"Кожен учасник цього туру порушив міжнародне право та національне законодавство України, перетнувши неконтрольовану ділянку державного кордону, і вони понесуть юридичні наслідки, включаючи заборону на в'їзд", - зазначив речник МЗС України.

Він додав, що Україна збирається офіційно звернутися до штаб-квартир всіх цих ЗМІ в їхніх столицях та вимагатиме вибачень і припинення такої поведінки.

"ЗМІ, які взяли в цьому участь, зіткнуться з далекосяжними наслідками для своєї репутації та діяльності в Україні", - написав Тихий.

За його словами, російські окупанти "ведуть за руку" журналістів по захоплених в України територіях, щоб показати фальшивий фасад. Тому, він не вважає таких людей журналістами, а сприймає їх дії як виправдання військових злочинів.

"У той самий момент, коли ці ЗМІ насолоджувалися поїздкою, організованою Міністерством оборони Росії, щонайменше 28 українських журналістів залишалися незаконно ув'язненими в російських в'язницях", - нагадав речник МЗС України.

Він підкреслив, що звільнення журналістів з російського полону було й залишається складним завданням. За словами Тихого, зусилля з визволення репортера УНІАН Дмитра Хілюка тривали дуже довго.

"В ході повномасштабного вторгнення Росія скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні. Ця реальність НЕ буде показана довірливим іноземним журналістам, які приєдналися до пропагандистського туру Міністерства оборони Росії — Росія є державою з суворою цензурою, і це всім відомо", - навів дані представник українського МЗС.

Також Тихий додав, що через такі тури довіра до ЗМІ падає, а люди віддають перевагу соціальним мережам замість журналістів, які не можуть відрізнити добро від зла.

"Я вже розпочав необхідну ідентифікацію списку ЗМІ та їхніх учасників, щоб забезпечити, що вони понесуть відповідальність за вищезазначені наслідки", - зазначив Тихий.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр виступаючи перед студентами Паризького інституту політичних досліджень з лекцією заявив, що Україні, на його думку, слід віддати росіянам п’ять своїх регіонів заради мирної угоди. Він пригадав, що Угорщині після Першої світової війни довелося віддати дві третини раніше підпорядкованих їй територій. Мадяр вважає, що краще віддати частину територій, ніж втратити всю державу. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відповів, що Угорщина може обміняти свою землю або суверенітет, якщо захоче. Україна цього не хоче, і поради їй не потрібні.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вже четвертий день Запорізька атомна електростанція перебуває без електроенергії через дії Росії. Сибіга додав, що Москва збирається вкрасти в України ЗАЕС. Голова МЗС України зазначив, що безвідповідальні дії Росії призвели до надто великої кількості ризиків. Зокрема, він назвав удари поблизу ядерних обʼєктів – у тому числі нещодавній вибух безпілотника неподалік від Південно-Української АЕС, а також удар російського дрона по саркофагу енергоблоку Чорнобильської АЕС.

