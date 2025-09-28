Є розвіддані, що росіяни використовують саме танкери [тіньового флоту] для запуску та управління дронами, які спрямовують проти європейських країн, заявив президент України Володимир Зеленський. Саме тому, за його словами, Європа має продовжувати санкційний тиск проти окупантів - щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі, енергоресурсах і всій інфраструктурі танкерного флоту Росії.

"Це ще одне свідчення того, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів. Принаймні для тіньового флоту", - наголосив український лідер у вечірньому відеозверненні в Telegram.

Новина доповнюється...

Відео дня

Вас також можуть зацікавити новини: