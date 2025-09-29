Увага до виборів у Молдові була надмірною через те, що було невідомо - переможе проросійська чи проєвропейська партія.

Молдавська правляча проєвропейська партія PAS впевнено переобирається, зберігаючи курс країни на вступ до Європейського Союзу і підвищуючи ризик загострення напруженості з Росією.

Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 99.47% даних. Партія "Дія і солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Маї Санду здобула 49,9% голосів - за неї проголосувало більше ніж 780 тисяч громадян, що забезпечує їй достатню більшість для збереження влади на другий термін, згідно з результатами з усіх виборчих дільниць.

Проросійський Патріотичний виборчий блок під керівництвом колишнього президента Ігоря Додона посів друге місце з результатом 24,28% (понад 380 тисяч тих, хто проголосував).

Наступному уряду належить продовжити реформи, необхідні для досягнення мети - вступу до ЄС до кінця десятиліття, пише Bloomberg. ЗМІ також повідомляло, що перемога проєвропейської партії сильно вдарить по Росії, яка витратила мільйони доларів і використовувала різні схеми, щоб привести до влади в Кишиневі проросійські сили. Результати наступні:

PAS - 49.99%;

Патріотичний блок - 24.28%;

блок "Альтернатива" - 7.99%;

"Наша партія" - 6.22%;

"Демократія вдома" - 5.63%.

Чим були цікаві вибори в Молдові

Раніше УНІАН повідомляв, що Молдова могла повторити шлях Грузії, якби на виборах перемогла проросійська партія. Перемога Росії в Молдові несла б ризики як для ЄС, так і безпосередньо для України. Враховуючи, що Молдова перебуває в одному пакеті розширення ЄС з Україною, зупинка євроінтеграції першої могла б призвести до проблем на цьому шляху і для другої.

Крім того, ми також розповідали, що Росія явно підготувалася до можливого захоплення влади в Молдові в неконституційний спосіб. Найбільшою загрозою було б потенційне перетворення Молдови на плацдарм для російського військового вторгнення в Україну через Одеську область.

