Молдавська правляча проєвропейська партія PAS впевнено переобирається, зберігаючи курс країни на вступ до Європейського Союзу і підвищуючи ризик загострення напруженості з Росією.
Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 99.47% даних. Партія "Дія і солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Маї Санду здобула 49,9% голосів - за неї проголосувало більше ніж 780 тисяч громадян, що забезпечує їй достатню більшість для збереження влади на другий термін, згідно з результатами з усіх виборчих дільниць.
Проросійський Патріотичний виборчий блок під керівництвом колишнього президента Ігоря Додона посів друге місце з результатом 24,28% (понад 380 тисяч тих, хто проголосував).
Наступному уряду належить продовжити реформи, необхідні для досягнення мети - вступу до ЄС до кінця десятиліття, пише Bloomberg. ЗМІ також повідомляло, що перемога проєвропейської партії сильно вдарить по Росії, яка витратила мільйони доларів і використовувала різні схеми, щоб привести до влади в Кишиневі проросійські сили. Результати наступні:
- PAS - 49.99%;
- Патріотичний блок - 24.28%;
- блок "Альтернатива" - 7.99%;
- "Наша партія" - 6.22%;
- "Демократія вдома" - 5.63%.
Чим були цікаві вибори в Молдові
Раніше УНІАН повідомляв, що Молдова могла повторити шлях Грузії, якби на виборах перемогла проросійська партія. Перемога Росії в Молдові несла б ризики як для ЄС, так і безпосередньо для України. Враховуючи, що Молдова перебуває в одному пакеті розширення ЄС з Україною, зупинка євроінтеграції першої могла б призвести до проблем на цьому шляху і для другої.
Крім того, ми також розповідали, що Росія явно підготувалася до можливого захоплення влади в Молдові в неконституційний спосіб. Найбільшою загрозою було б потенційне перетворення Молдови на плацдарм для російського військового вторгнення в Україну через Одеську область.