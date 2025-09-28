Місцеві кажуть, що чули вибухи, схожі на ракетні.

У російському Бєлгороді після прильотів у район ТЕЦ та однієї з підстанцій зникло світло у частині міста. Також відомо про обмеження у подачі води. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Повідомляється, що мешканці чули кілька вибухів - усього до 5 вибухів. Вони кажуть, що це було схоже на приліт ракет, а не дронів. На відео моменту прильотів можна побачити значну пожежу.

Після вибухів у місті та сусідніх населених пунктах зникли світло і вода. О проблемах зі світлом повідомили також жителі Бєлгородської області - з населених пунктів Шебекіно, Старий Оскіл тощо. Над місцевою ТЕЦ видно пожежу та високий стовп диму.

Відео дня

Судячи з відео, які викладаються в мережу, світло зникло у приватних будинках, супермаркетах та торгівельних центрах. Зокрема, можна помітити людей, які пішки піднімаються ескалаторами, що раптово зупинилися.

Також пропало вуличне освітлення, не працюють світлофори. Повідомляють, що є проблеми з інтернетом та терміналами у магазинах.

Оновлено 20.20. Згодом у Бєлгороді оголосили повторну повітряну тривогу. Мешканці чули роботу ППО. Повідомляють про вибухи у районі підстанції "Луч".

Війна з Росією - останні новини

Як писав УНІАН, на початку вересня президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна відповідає і буде відповідати росіянам на завдані удари. За його словами, "терпіти у темряві ніхто не буде".

Сьогодні, 28 вересня, віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що США розглядає передачу Україні ракет Tomahawk. Остаточне рішення про це, за його словами, прийматиме президент Дональд Трамп.

Раніше, під час зустрічі президентів США та України на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, Трамп прихильно поставився до прохання України отримати цей вид зброї. Більше того, він готовий зняти заборону на удари американською зброєю по території РФ.

