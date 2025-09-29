За словами вчених, виявлені озера є активними.

Вчені виявили 85 раніше невідомих підльодовикових озер, які ховаються глибоко під великим крижаним покривом Антарктиди. Тепер загальна кількість подібних активних озер, які відкрили дослідники, становить 231, пише Daily Galaxy.

Зазначається, що підльодовикові озера вдалося виявити за допомогою даних, зібраних за десять років супутником CryoSat-2 Європейського космічного агентства (ЄКА). Нове дослідження вчених показує, що кількість відомих активних підльодовикових озер збільшилася на 58%.

У виданні пояснили, що на відміну від нерухомих, похованих озер, які колись вважалися замерзлими на місці, виявлені озера є активними. Вони періодично осушуються і знову наповнюються, спричиняючи ледь помітні, але вимірні зміни у висоті крижаного покриву над ними.

За словами дослідників, ці озера розташовані на глибині кількох кілометрів під поверхнею Антарктиди й утворюються під впливом геотермального тепла з надр Землі і тепла тертя. У міру накопичення талої води тертя під льодом зменшується, що дає йому змогу легше ковзати в бік океану.

У виданні додали, що багато з виявлених озер відносно невеликі. Проте нове дослідження дало змогу дізнатися більше про потенційну поведінку більших підльодовикових озер, таких як озеро Схід. Ця величезна водойма похована під майже 4 кілометрами льоду.

Вважається, що озеро Схід стабільне. Проте вчені попереджають, що якщо воно коли-небудь почне стікати, наслідки можуть вплинути на весь крижаний покрив, океанічну циркуляцію і глобальний рівень моря.

За даними ЄКА, озеро Схід містить достатньо води, щоб заповнити Великий каньйон у США. Провідна авторка дослідження, докторка наук Саллі Вілсон з Університету Лідса наголосила, що ці відкриття - тільки початок.

"Числові моделі, які ми наразі використовуємо для прогнозування внеску всього крижаного покриву в підвищення рівня моря, не включають підлідну гідрологію. Ці нові набори даних про місцезнаходження підлідних озер, їхні розміри та часові ряди змін будуть використані для поглиблення нашого розуміння процесів, що визначають рух води під Антарктидою", - розповіла вона.

У виданні резюмували, що вчені отримують чіткіше уявлення про потужні сили, що формують одне з найвіддаленіших і найуразливіших середовищ на Землі, відкриваючи подібні озера.

Найвідоміший айсберг Антарктиди неминуче загине

Раніше супутникові знімки NASA показали, як руйнується найбільший айсберг Антарктиди - A-23a. Він тривалий час вважався найбільшим на Землі, але кілька років тому почав свою подорож океаном, віддалившись від масиву льодів Антарктиди.

Станом на січень, айсберг A-23a мав площу 3643 квадратних кілометри. З вересня почав швидко розламуватися на більш дрібні айсберги.

