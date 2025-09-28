Експерти кажуть, що така техніка непогано підійде для логістичних завдань у прифронтовій зоні.

В Росії заявили про створення нового легкого бронеавтомобіля під назвою "Легіонер". Машина покликана закрити потреби російської армії, що лежать між неброньованими військовими авто та бронетранспортерами, пише англомовне видання Defence Blog.

Розробники описують свій витвір як багатоцільову платформу, що здатна виконувати широкий спектр логістичних та допоміжних задач на полі бою.

Як зазначають журналісти, зараз на фронті росіяни використовують або цивільні пікапи з мінімальним захистом, або добре заброньовані, але важкі бронетранспортери. Натомість "Легіонер" має бути чимось середнім між ними, забезпечуючи одночасно і високу мобільність, і гарну вантажопідйомність, і базовий балістичний захист.

Цей бронеавтомобіль на шасі типу 4×4 має броньовану кабіну та відкриту вантажну платформу, яку можна використовувати для перевезення вантажів і людей у небойових ситуаціях, або облаштовувати на ній кулеметну турель.

Повідомляється, що при власній вазі близько 6,5 тонн "Легіонер" здатен брати на борт ще 2,5 тонни вантажу. Дизельний двигун ЯМЗ-234 із заявленою потужністю 200 кінських сил забезпечує машині максимальну швидкість до 100 км/год, а максимальний запас ходу складає 750 кілометрів.

Як зазначає Defence Blog, новинка не тягне на повноцінну заміну важким бронетранспортерам, а швидше видається одним з елементів їх підтримки – для виконання логістичних та інших завдань, де міцна броня не дуже потрібна.

Український проект "Мілітарний" додає, що такі пікапи з броньованою кабіною насправді дуже потрібні на фронті для виконання логістичних задач. Вони забезпечують кращий захист водіїв в умовах постійної загрози від FPV-дронів.

Від УНІАН зазначимо, що створення бронепікапа ще не означає його автоматичну появу на фронті. Наразі нічого не відомо про вартість цієї машини. Тим паче немає інформації про те, що Міноборони РФ планує масово закуповувати ці пікапи.

