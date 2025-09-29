Останні ознаки гібридної війни посилюють заклики перейти від патрулювання повітряного простору до повноцінної протиповітряної оборони НАТО.

НАТО готове розглянути посилення правил застосування сили на східному фланзі, щоб спростити можливість збивати російські літаки-порушники, заявив один із високопоставлених командувачів альянсу.

Зокрема, вже зараз посилюється спостереження в районі Балтійського моря, куди було направлено туди фрегат протиповітряної оборони та низку неуточнених систем розвідки і спостереження. Деякі держави НАТО, які перебувають дуже близько до Росії, закликають альянс піти на більш рішучі кроки і знизити поріг застосування сили, пише The Times.

Останніми тижнями дрони і винищувачі неодноразово порушували повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії, а також фіксували випадки підозрілої активності безпілотників біля аеропортів і військових баз в інших країнах, зокрема в Данії, Норвегії, Швеції та Литві.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що настав час перетворити місію "повітряного патрулювання" НАТО в країнах Балтії, засновану на ротаційних розгортаннях винищувачів на місцевих авіабазах, на повноцінну місію "повітряної оборони".

Такий перехід означав би не тільки розміщення додаткових систем ППО НАТО в регіоні, а й використання більш жорстких правил застосування сили. Зараз основне завдання патрульних ескадрилій - супроводжувати російські військові літаки за межі повітряного простору альянсу, якщо вони не становлять явної військової загрози. Голова військового комітету НАТО від Італії, адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що це "варіант" для альянсу, але він вважає, що поки що зарано ухвалювати подібні рішення.

Однак є члени НАТО, які висловлюють серйозні побоювання з приводу ризику надмірної реакції на провокації Росії, хоча останніми днями альянс посилив риторику на адресу Кремля, пише ЗМІ. Президент США Дональд Трамп закликав союзників збивати літаки-порушники, а генсек НАТО Марк Рютте погодився з таким підходом.

Крім того, повідомляється, що дипломати з Великої Британії, Франції та Німеччини зустрілися з російськими офіційними особами в Москві і дали зрозуміти, що ці заяви - не порожні погрози. Також з'явилися ознаки того, що деякі з недавніх порушень повітряного простору НАТО були більш серйозними, ніж визнавалося раніше.

The Times пише, що, коли 10 вересня близько двадцяти російських дронів вторглися в Польщу, кілька з них прямували до авіабази Ласк під Лодзю, де США розмістили чотири винищувачі F-35. Якби частину дронів не збили, Росія могла б використати наступні навчання "Захід" у Білорусі для тиску на східний фланг.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія протягом десятиліть безкарно порушує повітряний простір країн НАТО. До 2025 року НАТО лише 7 разів за всю свою історію застосовувало статтю 4, яка передбачає проведення консультацій між 32 членами альянсу.

За словами колишньої глави MI5 Елізи Маннінгхем-Буллер, Британія вже може перебувати у стані війни з Росією. "Це війна іншого роду, але ворожість, кібератаки, фізичні напади, розвідувальна діяльність мають широкий характер", - наголосила вона.

