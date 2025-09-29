Продати долар можна в середньому за курсом 41,23 грн, а євро – 48,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 29 вересня, знизився на 1 копійку – до 41,69 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 48,90 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,43 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,35 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,90 грн/євро, а курс продажу - 48,75 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 29 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,8 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,41 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 30 копійок.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, валютний ринок у жовтні опиниться під впливом багатьох чинників. Окрім внутрішньої економічної політики, ключові рішення формуватимуться далеко за межами України - на міжнародних переговорах, у штабах партнерів та на полях бою.

