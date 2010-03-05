У Львові ЄС реалізує пілотний проект з безпеки дорожнього руху

Київ. 5 березня. УНІАН. Європейський Союз запроваджує у Львові пілотний проект з безпеки дорожнього руху. Про це УНІАН повідомили в Представництві Європейського Союзу в Україні.

За повідомленням, в рамках реалізації проектів на підтримку інтеграції України в транс`європейську транспортну мережу ТЄМ-Т та Проекту Твіннінг з безпеки дорожнього руху, що фінансуються Європейським Союзом, було обрано місто Львів та область для впровадження пілотного проекту з безпеки дорожнього руху.

Місто Львів та Львівську область було обрано з декількох причин, а саме: Львів є одним з міст, залучених до проведення матчів чемпіонату Європи з футболу Євро-2012; він знаходиться на лінії двох європейських коридорів; керівництво міста висловило свою зацікавленість в отриманні такого пілотного проекту.

Метою даного пілотного проекту є продемонструвати, яким чином може бути покращено безпеку дорожнього руху шляхом запровадження необхідних елементів для досягнення дорожньої безпеки. Зазвичай такий проект спрямований на зміцнення та підвищення рівня компетентності органів організації дорожнього руху України, з подальшим впровадженням різноманітних програм інформування суспільства.

Представництво ЄС в Україні повідомляє, що координація проекту здійснюється департаментом «ЄВРО 2012» Львівської міської ради.

Консультанти проекту – це Проект на підтримку інтеграції України в Транс´Європейські мережі (ТЄМ-Т) та Твіннінговий проект ЄС з безпеки дорожнього руху. Обидва проекти фінансуються Європейським Союзом. Проекту будуть допомагати провідні експерти з безпеки дорожнього руху, зокрема Доктор Рохіт БАЛУДЖАа з Інституту навчання безпеці дорожнього руху (ІРТЕ), Нью Делі, Індія, та Віденське управління поліції, Австрія. Участь беруть також: Глобальне партнерство з безпеки дорожнього руху, Українська неурядова асоціація з безпеки дорожнього руху, Неурядова організація Шацький процес, неурядовий Український медичний центр безпеки дорожнього руху, неурядовий Громадський комітет з безпеки дорожнього руху, Компанія 3М та Міжнародна федерація автошляхів.

Пілотний проект з безпеки дорожнього руху інформуватиме водіїв про безпеку дорожнього руху, зокрема, про перевищення швидкості та використання ременів безпеки. Кампанії будуть проводитися у 2010 році та охоплюватимуть промоційні заходи паралельно із виконанням законодавчих норм. Рекламно-інформаційна кампанія повинна бути спрямована не лише на навчання водіїв гарній поведінці, а й на створення умов для розширення підтримки заходів забезпечення виконання закону.

Для розробки дизайну плакатів проводиться конкурс із залученням громадськості Львова. Кінцевий термін подачі робіт – 3 квітня 2010 року. Переможці отримають винагороду в розмірі 10.000 грн для кожної із кампаній: перевищення швидкості та використання ременів безпеки. Кампанії повинні розроблятися та реалізовуватися за участю мешканців Львова.